Doğu’da Sibirya soğukları

Doğu’da yoğun kar yağışıyla birlikte ulaşımda zorluk yaşanırken en düşük hava sıcaklığı eksi 39 derece ile Ardahan’ın Göle ilçesinde ölçüldü.

Doğu Anadolu Bölgesi’nde etkili olan yoğun kar yağışıyla birlikte birçok yerleşim yerlerine ulaşım sağlanamıyor. Bölgede en düşük hava sıcaklığı Ardahan’ın Göle ilçesinde sıfırın altında 39 derece olarak ölçüldü. Dondurucu soğukların etkisiyle hayat şartları zorlaştı. Eksi 29 dereceyi gören Kars’taki vatandaşların kaşları ve kirpikleri buz tuttu.

Göle, eksi 39’u gördü

Doğu Anadolu Bölgesi’nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 39 derece ile Ardahan’ın Göle ilçesinde ölçüldü. Gece il merkezlerindeki en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ağrı ve Ardahan’da 27, Kars’ta 26, Erzurum’da 24, Erzincan’da 15, Tunceli’de 13 ve Iğdır’da 10 derece ölçüldü. Ardahan’ın Göle ilçesi de eksi 40 derece ile bölgedeki en soğuk yerleşim yeri oldu. Kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları ise Palandöken’de 84, Cıbıltepe’de 78 ve Ergan’da 66 santimetre ölçüldü. Erzurum – aa

Kars’ta vatandaş buz tuttu

Dondurucu soğukların etkilediği Doğu Anadolu Bölgesinde, hava sıcaklığının sıfırın altında 29 dereceye kadar düştüğü Kars’ta günlük yaşamak zorlaşıyor. Kars’ta kaşı, kirpikleri, bıyığı buz tutan vatandaş soğuk hava çilesine mani koştu. Şehirdeki bir akaryakıt istasyonunda çalışan Ahmet Kaya, sabah erkenden evinden çıkıp 7 kilometre uzaklıktaki işyerine varana kadar kaşı, kirpikleri ve bıyığı buz tutuyor. Kars – aa

Çığ ve buzlanmaya dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun iç ve doğu kesimleri için buzlanma ve don, Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerler için çığ uyarısında bulundu. Marmara, Akdeniz, Güney Ege kıyıları, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz ile Kütahya, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Tunceli, Malatya, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yağış bekleniyor. Kıyı kesimlerde hafif ve orta, iç ve doğu kesimlerde kuvvetli buzlanma ve don olayı görüleceğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor. Ankara – aa

4 ilde kar yolları kapattı

Van, Hakkâri, Bitlis ve Muş’ta olumsuz hava şartları dolayısıyla 645 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van’da aralıklarla devam eden kar ve tipi, hayatı olumsuz etkiliyor, ulaşımda aksamalara sebep oluyor. Van Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, şehir merkezi ve ilçelerinde etkili olan kar ve tipi dolayısıyla 294 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor. Öte yandan Muş-Bitlis kara yolunda, sürücüler, kar ve sis dolayısıyla ilerlemekte güçlük çekiyor. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kar ve tipiden dolayı il merkezi ve ilçelerde, 153 yerleşim biriminin yolunun kapandığını söyledi. Hakkâri şehir merkezi ile ilçelerine bağlı 17 köy ve 56 mezra yoluna kar, tipi ve çığ dolayısıyla ulaşım sağlanamıyor. Van – aa