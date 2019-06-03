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Doğu Karadeniz'in incilerinden Tomara Şelalesi ziyaretçilerine görsel şölen yaşatıyor

03 Haziran 2019, Pazartesi 14:55
Doğu Karadeniz'in önemli turizm yerlerinin arasında gösterilen ve 40 ayrı noktadan doğarak 15 metre yükseklikten su yatağına dökülen Tomara Şelalesi, Ramazan Bayramı'nda ziyaretçileri ağırlayacak.

Gümüşhane'nin Şiran ilçesine bağlı Seydibaba köyü sınırları içinde bulunan, dönemin Orman ve Su İşleri Bakanlığınca 2001 yılında tabiat parkı ilan edilen alandaki 15 metre yükseklikten su yatağına dökülen Tomara Şelalesi, yörede "kırk gözeler" olarak adlandırılıyor.

Gümüşhane il merkezine 130, ilçe merkezine ise 14 kilometre uzaklıktaki şelalenin bulunduğu tabiat parkı alanında cam seyir terasında ziyaretçiler, ilkbaharla su seviyesi artan 40 gözeli şelalenin çağıldamasına eşlik eden tabiat güzelliğini seyrediyor.

Geçen yıl 175 bini aşkın yerli ve yabancı turisti ağırlayan tabiat parkını bu yıl 250 bin turistin ziyaret etmesi bekleniyor.

'Hedefimiz ziyaretçi sayısını 250 bine taşımak'

Ramazan Bayramı öncesi tabiat parkında incelemelerde bulunan Vali Kamuran Taşbilek, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Tomara Şelalesi Tabiat Parkı'nın Gümüşhane ve bölge için çok önemli bir turizm destinasyonu olduğunu söyledi.

Tabiat parkına geçen yıllarda önemli yatırımlar yapıldığına işaret eden Taşbilek, "Günübirlik altyapıya yönelik hiçbir sorun söz konusu değildir. Hedefimiz geçtiğimiz yıl 175 bin olan ziyaretçi sayısını bu yıl 250 bin civarına taşımak. Bu vesileyle Ramazan Bayramı'nın 9 günlük tatilinde vatandaşlarımızın Tomara Şelalesini bir destinasyon olarak seçmesini istiyoruz." dedi.

AA

Etiketler: Tomara Şelalesi, Gümüşhane, Doğu Karadeniz, şelale
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