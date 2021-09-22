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22 EYLÜL 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde kar bekleniyor

22 Eylül 2021, Çarşamba 19:00
Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde kar yağışı, kıyı kesimlerinde yarın ve cuma günü çok kuvvetli sağanak öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Orta ve Doğu Karadeniz'de devam eden kuvvetli sağanağın yarın ve cuma günü Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'de çok kuvvetli, bu illerin kıyı kesimlerinde ise şiddetli (51-100 kilogram/metrekare) olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde 1800 metre üzeri rakımlı yerlerde kuvvetli, yer yer yoğun karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksama ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan ve Ağrı'da yarın kuvvetli fırtına bekleniyor

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yarın bölge genelinde güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli esecek rüzgarın zaman zaman fırtınaya dönüşeceği ve özellikle yüksek kesimlerde kuvvetli olacağı belirtildi.

Açıklamada, Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan ve Ağrı çevrelerindeki fırtınanın saatteki hızının 40 ila 70 kilometreyi, yüksek kesimlerinde ise 70 ila 90 kilometreyi bulmasının öngörüldüğü kaydedildi.

Zirai don uyarısı

Öte yandan yarın geceden başlayarak 26 Eylül Pazar sabah saatlerine kadar, tarımsal faaliyetlerin devam ettiği Karadeniz'in iç kesimlerinde hafif zirai don bekleniyor.

Marmara'nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu, Akdeniz ve Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da da hafif zirai don tahmin ediliyor.

Başta üreticiler olmak üzere ilgililer ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli davranması gerekiyor.

AA

Etiketler: Doğu Karadeniz, yüksek kesim, kar
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