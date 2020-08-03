Dönüş yoğunluğu devam ediyor

Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Bolu kesiminde, Kurban Bayramı tatilinden dönen sürücüler, İstanbul yönünde akıcı da olsa trafik yoğunluğu oluşturuyor.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Bolu kesiminde, Kurban Bayramı tatilinden dönen sürücüler, İstanbul yönünde akıcı da olsa trafik yoğunluğu oluşturuyor.

Bayram tatilini İstanbul dışında geçiren bazı vatandaşların dün sabah saatlerinden itibaren dönüşe geçmesiyle Anadolu Otoyolu'nda başlayan akıcı trafik yoğunluğu sürüyor.

Bölgede gece saatlerinde yoğunluk zaman zaman artarken sabah saatlerinde ulaşım akıcı seyrinde devam ediyor.

Otoyolun Düzce kesiminde özellikle Sarıçökek, Gümüşova rampaları, Bolu Dağı 1, 2 ve 3 viyadük üzerinde akıcı trafik gözlenirken ulaşımda aksama yaşanmıyor.

Güzergahta görev yapan trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyarıyor.

Ekipler, dönüş yolculuğunun akşama kadar devam edeceğini, herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için tedbirlerin alındığını bildirdi.

Otoyolun Bolu kesiminde ise Gerede-Karadeniz bağlantı yolu, Yeniçağa ve Köroğlu rampaları, Abant ve Elmalık mevkisi ile Bolu Dağı Tüneli'nde dönüşe geçen tatilciler nedeniyle trafiğin normalin üzerinde olduğu görüldü.

Anadolu Otoyolu'nda yoğunluk

Kurban Bayramı tatilinden dönen tatilciler nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde de yoğunluk yaşanıyor.

Dönüş için dün akşam saatlerinden itibaren yola çıkan tatilciler, bayramın son gününde otoyolun Kocaeli kesimi İstanbul istikametinde yolun iki şeride düştüğü ve viyadüklerin bulunduğu Bekirdere Rampası ve Gültepe mevkisinde yoğunluk oluşturuyor.

İzmit Alikahya mevkisinde başlayan yoğunluk, Gültepe Tüneli'ne kadar devam ederken, trafik zaman zaman durma noktasına geliyor.

Dilovası rampasında da yoğunluk görülürken, otoyolun Ankara yönündeki trafik akışında aksaklık yaşanmıyor.

Otoyolun Ankara yönüyle Osmangazi Köprüsü, D-130 ile D-605 kara yollarında ise trafik akışı normal seyrinde devam ediyor. Otoyoldaki yoğunluğun ilerleyen saatlerde artması bekleniyor.

Öte yandan, Sevindikli Kavşağı ile Anadolu Otoyolu İzmit Doğu Kavşağı arasında Kurban Bayramı dolayısıyla geçici olarak açılan Kuzey Marmara Otoyolu'nda araçlar rahatlıkla seyrediyor.

Karayolları ve Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, yol kontrollerini sürdürüyor.

Çanakkale'deki iskelelerde tatilcilerin dönüş yoğunluğu sürüyor

Çanakkale'deki feribot iskeleleri ve bağlantı yollarında Kurban Bayramı'nın son gününde tatilcilerin dönüş yolculuğu nedeniyle yoğunluk yaşanıyor.

Avrupa yakasına geçişlerin sabah saatlerinden itibaren yoğunlaşmasından dolayı hem il merkezi hem de Lapseki ilçesindeki iskelelerin önünde zaman zaman 1 kilometrelik araç kuyrukları oluştu.

Kent merkezinden transit geçiş yapan araçlar, görevli ekiplerce Kayserili Ahmet Paşa ile Balıkesir caddelerinde depolanarak bekletiliyor.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ de uyguladıkları bayram tedbirleriyle yoğunluğu azaltmaya çalışıyor.

Buna göre, Lapseki-Gelibolu, Çanakkale-Kilitbahir, Çanakkale-Eceabat, Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hatlarında toplam 16 gemiyle saatsiz sefer yapılıyor.

Polis ve jandarma ekipleri ise sürücüleri hız kurallarına uymaları ve emniyet kemeri takmaları konusunda uyarıyor.

Tatilcilerin İstanbul'a dönüşleri başladı

Kurban Bayramı'nda şehir dışına çıkan İstanbulluların da kente dönüşleri başladı.

Kurban Bayramı tatilini fırsat bilerek memleketlerine veya tatil bölgelerine giden vatandaşlar, bayramın 4'üncü gününde İstanbul'un yolunu tuttu.

Şehir içi trafiğin yüzde 22 olarak ölçüldüğü İstanbul'da, havalimanlarındaki iç hatlar bölümlerinde dönüş hareketliliği görülüyor.

İstanbul Kurtköy Havalimanı iç hatlar gelen yolcu salonlarından valizlerini alan yolcular, havalimanı toplu taşıma alanlarına ve kendilerini bekleyen özel araçlara yöneldi.

Havalimanı çıkışlarında da yolcuların zaman zaman yoğunluk oluşturduğu gözlendi.

İstanbul Havalimanı'nda da dönüş yoğunluğu yaşanıyor. Havalimanının iç hatlar gelen yolcu salonlarından bavullarını sosyal mesafe kurallarına uyarak maskeli bir şekilde alan yolcular, havalimanından ayrıldı.

Yoğunluğun yaşandığı iç hatlar terminalinden çıkış yapan yolcu Hüseyin Erşen, memleketi Adıyaman'dan döndüğünü belirterek, "Kurbanı kesmek memlekette nasip oldu. Bayram güzel geçti, babamızın, annemizin ellerinden öptük. Akrabalarımızla görüştük. Havalimanlarında önlem çok güzel. Pandemi için gerekli tüm tedbirler alınmış." diye konuştu.

Yolculara sosyal mesafeye dikkat etmesi konusunda İGA ile havalimanında yer hizmetlerini sağlayan Turkish Ground Services (TGS) görevlileri tarafından uyarılarda bulunuluyor.

Otogar en sakin günlerini yaşıyor

İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı ise diğer bayramlara göre en sakin günlerini yaşıyor.

Tatilcilerin dönüşe geçtiği bayramın son gününde otogarda henüz herhangi bir yoğunluğun yaşanmadığı görüldü.