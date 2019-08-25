Edirne'den iyi haber: Keşan'daki orman yangını söndürüldü

Edirne'nin Keşan ilçesindeki orman yangını söndürüldü.

Çanakkale Orman Bölge Müdürü Refik Ulusoy, Edirne'nin Keşan ilçesinde dün öğle saatlerinde çıkan ve 10 dakika içinde müdahalenin yapıldığı yangının ekiplerin yoğun çabasıyla kontrol altına alınarak söndürüldüğünü söyledi. Yeşilköy ile Suluca köyleri arasındaki yangında ekiplerin özverili çalışmasıyla alevlerin önüne geçildiğini belirten Ulusoy, "Soğutma çalışmaları devam ediyor. Ekiplerimiz bölgede iki gün daha görev alacaklar. Köklerin tekrar yanma durumuna karşın önlemler alınıyor. Alev kalmadı, duman var bölgede ve soğutma çalışmaları devam ediyor." diye konuştu. AA

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