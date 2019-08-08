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8 AĞUSTOS 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Ege Bölgesi'nde 4 saatte 56 deprem oldu

08 Ağustos 2019, Perşembe 18:44
Ege Bölgesi'nde 4 saatte büyüklükleri 1,1 ila 6 arasında değişen 56 deprem gözlemlendi.

Denizli'de 6 büyüklüğünde deprem

Kuşadası Körfezi'nde saat 11.39'da meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki depremin ardından İzmir, Denizli, Muğla ve Manisa illeri ile Ege Denizi'nde çok sayıda deprem oldu.

İzmir'in Bergama ve Menderes, Muğla'nın Menteşe, Marmaris ilçeleri, Gökova Körfezi, Kuşadası Körfezi'nde 20 sarsıntı kaydedildi.

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde önce saat 14.19'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu depremden 6 dakika sonra aynı bölgede 6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Ana şok olduğu belirtilen 6 büyüklüğündeki sarsıntıdan sonraki yaklaşık 80 dakikada Bozkurt, Çardak ve Honaz ilçelerinde 36 artçı daha yaşandı.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 20 Mart'ta da 5,5 büyüklüğünde deprem olmuştu. Depremde 22 vatandaş yaralanmış, 7 bina tamamen yıkılmış, 278 yapıda hasar tespit edilmişti.

"Artçılar 5 veya 5,5 büyüklüğünde olabilir"

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir,  yaptığı açıklamada, Kuşadası Körfezi'ndeki depremin Tuzla fayının etkisinde oluştuğunu değerlendirdiklerini belirtti.

Tuzla fayının İzmir'i ilgilendiren önemli bir fay olduğunu kaydeden Sözbilir, Bornova ve Menderes ilçelerinden geçen bu fayın 1992 yılında 6 büyüklüğünde deprem oluşturduğunu söyledi.

Prof. Dr. Sözbilir, Türkiye'de 6 ve üzerindeki büyüklüklerde meydana gelen depremlerin yıkıcı nitelik taşıdığına işaret ederek, Denizli'deki depremin bu eşikte meydana geldiğini anlattı.

Depremin, doğu-batı uzanımlı Maymun Dağı fayından kaynaklandığını ifade eden Sözbilir, şöyle devam etti:

"Maymun Dağı fayının harekete geçtiğini anlıyoruz. Batı Anadolu'nun en batısı ve en doğusunda iki yer, Kuşadası Körfezi ve Denizli. Birbirinden uzak yerler. Birbirini tetikledi denemez. Ama jeolojik açıdan bağlantılı yerler. Batı Anadolu'da yaklaşık 100 fay var. Bunların hepsi birbiriyle bağlantılı. Türkiye'deki 500 faydan 100'ü Batı Anadolu'da. Batı Anadolu dünyanın en aktif bölgelerinden. Denizli'de ana şok oldu, artık artçılar yaşanacak. Artçılar 5 veya 5,5 büyüklüğünde olabilir. 6 büyüklüğündeki depremde evleri zarar görenlerin mutlaka yetkililere haber vermesi gerekir. Artçılardan zarar görebilirler."

AA

Etiketler: ege bölgesi, deprem
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