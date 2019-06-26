Eğil, cazibe merkezi oldu

Kur’ân-ı Kerîm’de isimleri geçen Zülkifl ile Elyesa peygamberler dahil 9 peygamberin medfun olduğuna inanılan Diyarbakır’ın Eğil ilçesi ülkenin dört bir yanından gelen misafirleri ağırlıyor.

Kur’Ân-ı Kerîm’de isimleri geçen Zülkifl ile Elyesa peygamberler dahil 9 peygamberin medfun olduğuna inanılan Diyarbakır’ın Eğil ilçesi, turistlerin gözdesi haline geldi.

Şehir merkezine 52 kilometre mesafede bulunan, antik çağlardan bugüne kadar tarihin yapı taşlarını oluşturan birçok uygarlığa ev sahipliği yapan Eğil, inanç ve kültür değerleri, tabiî güzellikleriyle özellikle yaz aylarında büyük ilgi görüyor.

Nebi Harun-i Asefi, Nebi Hallak, Nebi Harut, Nebi Zünnun, Nebi Hürmüz, Nebi Ömer ve Danyal ile Kur’ân-ı Kerîm’de isimleri geçen Hazreti Zülkifl ve Elyesa peygamberlerin kabirlerinin bulunduğuna inanılan ilçe, Kralkızı Baraj Gölü, sur sarnıçları, göl kıyısındaki çardaklar, restoranlar, kır kahveleri, gezinti tekneleriyle, Türkiye’nin dört bir yanından gelen misafirleri ağırlıyor. Manevî iklimin yanı sıra baraj gölünde su sporları ve tekne turu yapma imkânı sunan ilçe, ziyaretçilerin beğenisini kazanıyor.

Diyarbakır görülmesi gereken bir şehir

Samsun’dan gelen Esra Görhan ise yıllık izninde Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ni gezeceğini söyledi. Diyarbakır gezisi kapsamında Eğil’e geldiklerini belirten Görhan, şöyle konuştu:

“Eğil gelip görmeniz gereken bir yer dediler. Bunun üzerine ‘Eğil’i görmeden olmaz’ dedik.

Tekne turundan sonra peygamber kabirlerinin bulunduğu mekâna geçeceğiz. Buralar çok güzel. Yine geleceğiz. Diyarbakır kesinlikle görülmesi gereken bir şehir. Rizeliyim, bizim oraların her tarafı su, ama buralar değişik oldu bizim için.”

BOL BOL DUÂ ETTİK

Bursa’dan gelen Aziz Sonat, Diyarbakır’ın güzelliklerini görmek için ailesiyle şehri ziyaret ettiğini söyledi. Eğil’i ilk kez görme fırsatı bulduklarını dile getiren Sonat, “Çok güzel bir gezi oldu, geldiğimiz için çok mutluyuz. Peygamber kabirlerinin bulunduğu yere gittik, bol bol duâ ettik. Herkese buraya gelmelerini tavsiye ediyoruz.” dedi. Ziyaretçilerden Şeyma Elbaş, peygamber kabirleri bulunmasından dolayı ilçeyi ziyaret ettiklerini belirtti.

İlçenin tabiatının ve maneviyatının herkese hitap ettiğini anlatan Elbaş, “Herkes ‘Eğil’e gidin tekne turu yapın’ diyordu. Gelir gelmez turları gördük ve ‘Tekneyle açılalım’ dedik. Çok güzel bir mekân. Özellikle tabiatı çok güzel” ifadelerini kullandı.