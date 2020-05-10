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10 MAYIS 2020 PAZAR - YIL: 51

Ekim nöbeti sistemi olmalı

10 Mayıs 2020, Pazar 20:00
Prof. Dr. Nevzat Aydın, çiftçilerin ekim nöbeti yaparak, anız yakmayarak, organik gübreler ve hayvan gübresi kullanarak toprak verimliliğini arttırabileceğini söyledi.

Ekim sahalarındaki yanlış tarım uygulamalarına dikkat çeken sektör temsilcileri ve akademisyenler “Mısır ve şeker pancarı gibi çok su tüketen bitkilerin İç Anadolu gibi kurak iklimlerde ekilmesi, su kaynaklarının ve toprağın geleceğini tehlikeye atıyor” uyarısında bulunuyor.   

Yanlış tarım uygulamaları konusunda gerek kamu tarafında hayata geçirilen yasal düzenlemeler, gerekse özel sektör tarafından yürütülen farkındalık çalışmalarına rağmen ülkemizde pek çok üründe verimlilik azalıyor.

Karamanoğlu Mehmetbey Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nevzat Aydın, çiftçilerin ekim nöbeti (münavebe) yaparak, anız yakmayarak, organik gübreler ve hayvan gübresi kullanarak topraktaki organik madde miktarını ve dolayısıyla toprak verimliliğini artırabileceğini söyledi. Aydın, “Bazı çiftçilerimiz tarafından ekim nöbeti sistemi yanlış uygulanabiliyor. Benzer bitkisel özelliklere sahip ve aynı bitki ailesi içerinde yer alan bitkiler peş peşe ekiliyor. Hâlbuki yüzyıllardır tarımda kullanılan ve en ideal olan baklagil-buğdaygil ekim nöbeti sistemidir. Aspir-buğday ekim nöbeti sisteminin tercih edilmesi durumunda da özellikle ilk yıllarda buğday verimi çok düşüyor. Bu yüzden Aspir- Nadas- Buğday ekim nöbeti şeklinde ekim yapılmasını öneriyoruz” dedi. Aşırı sulamanın topraklarda çoraklaşmaya neden olduğunu belirten Prof.  Aydın, çiftçilerin damla sulama veya yağmurlama sulama sistemlerini kullanmalarını tavsiye etti. 

Etiketler: tarım
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