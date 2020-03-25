Ekmek ve ekmek çeşitleri bu şekilde satılacak

Kırklareli'nde birçok fırın ürettiği ekmek ve ekmek çeşitlerini ambalajlayarak vatandaşlara satıyor.

Fırın işletmecisi Mete Zaralı, yaptığı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığının talimatı kapsamında ekmekleri ambalajlayarak satışa sunduklarını söyledi. Ambalajlı ekmek satışının hijyen açısından önemli olduğunu, kentteki 48 işletmeye bu şekilde satış yaptıklarını anlatan Zaralı, şunları kaydetti: "Uygulama yerinde ve güzel oldu. Fırıncılar olarak tüm kurallara uyuyoruz. Ambalajlı ekmeğe kimsenin eli değmiyor. Artık ekmekler elle değil, gözle seçilecek. En mantıklısı da zaten bu. Uygulamayı olumlu karşıladık." AA

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