Elazığ'da konteynerlerin kurulumu sürüyor

AFAD, Elazığ merkezli depremden etkilenenler için 4 ayrı noktada 2 bin 490 konteynerin kurulumu için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamada, depremin etkilerini azaltmak ve bölgedeki vatandaşların hayatlarını normale döndürmek için yürütülen iyileştirme çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Deprem bölgesinde 4 ayrı noktada konteyner kent kurulmasına karar verildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Toplam konteyner sayısı 2 bin 490 olarak belirlenmiş olup, Elazığ merkez Holpenk'te 1006, Mornik Mahallesi'nde 750, Kesrik Mahallesi'nde 480 ve Sivrice ilçesinde 254 konteyner kurulumuna başlanmıştır. AFAD ve Türk Kızılay lojistik depolarından bölgeye 30 bin 453 aile çadırı, 400 genel maksatlı çadır, 46 bin 84 yatak, 102 bin 83 battaniye, 3 bin 244 uyku seti, 11 bin 730 ısıtıcı ve 111 bin 858 hijyen malzemesi sevk edilmiştir. Yürütülen iyileştirme çalışmaları kapsamında Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) Beslenme Çalışma Grubu koordinasyonunda Elazığ'da 311 bin 513 öğün, Malatya'da 89 bin 450 öğün olmak üzere toplam 400 bin 963 öğün yemek dağıtımı gerçekleştirilmiştir." AA

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