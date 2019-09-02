UFK Yönetim Kurulu Üyesi Başaran, "Büyük bir emek sarf ederek hasat ettiğimiz fındığı değerlendirmek çok daha önemli. Bu manada üreticilerimize 'emanete fındık vermeyin' diye uyarılarımızı yapıyoruz." dedi.

Ulusal Fındık Konseyi (UFK) Yönetim Kurulu Üyesi Levent Şahin Başaran, büyük emek sarf edilerek hasat edilen fındığı değerlendirmenin daha önemli olduğunu belirterek, "Bu manada üreticilerimize 'emanete fındık vermeyin' diye uyarılarımızı yapıyoruz." dedi. Başaran, Karadeniz bölgesinde fındık hasadının yoğun şekilde sürdüğünü söyledi. Hasat yapan üreticilerin ihtiyacı kadar fındığı satmasını ve emanete fındık vermemesi gerektiğini vurgulayan Başaran, "Büyük bir emek sarf ederek hasat ettiğimiz fındığı değerlendirmek çok daha önemli. Bu manada üreticilerimize 'emanete fındık vermeyin' diye uyarılarımızı yapıyoruz çünkü emanete verdiğimiz fındık, bizim olmaktan çıkıyor. Emanete verilen fındık ile iyi bir fiyat beklemek de doğru değil." AA

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