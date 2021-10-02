En çok adalet ve güvenlik istendi

TBMM Dilekçe Komisyonu’na 27. Dönem 4 Yasama yılında 4 bin 916 dilekçe gönderildi.

Vatandaşlar meclisten adalet, güvenlik ile kişisel özgürlük ve hak talebinde bulundu. En çok başvuru İstanbul’dan, en az başvuru ise Tunceli’den gerçekleştirildi.

Diken’in haberine göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi 27. Dönem 4 Yasama yılına ilişkin hazırlanan faaliyet raporunda Meclis Dilekçe Komisyonu çalışmaları hakkında da bilgi verildi. Meclis Başkanı Mustafa Şentop’un önsözü ile yayınlanan faaliyet raporunda meclise gönderilen dilekçelerin sayıları ve içerikleri hakkında bilgi verildi. Meclis Dilekçe Komisyonu’na önceki dönemde 4 bin 916 yeni dilekçe gönderildi. 4 yasama yılında komisyonda bulunan dilekçelerin 4 bin 500 karara bağlanarak gerekli işlemler yapılırken bin 717 dilekçeyle ilgili inceleme süreçleri devam ediyor.