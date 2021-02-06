En çok şikâyet kargo sektöründen

‘Şikayetvar‘ adlı sitenin verilerine göre 2020 yılında en çok şikâyet edilen sektör 404 bin 123 şikâyet sayısıyla kargo sektörü, nüfus yoğunluğuna göre en çok şikâyet eden il de Ankara oldu.

Kullanıcıların satın aldıkları ürün ve hizmetlerle ilgili sorunlarını paylaştıkları ve markalarla iletişime geçirildiği online platform, ayda 18 milyon ziyaretçi aldığını belirterek 2020’nin şikâyet bilânçosunu duyurdu. Buna göre en çok şikâyet Mayıs ayında geldi. Diken’deki habere göre Türkiye’nin en çok şikâyette bulunduğu gün ise Salı olarak açıklandı. 404 bin 123 şikâyet sayısıyla kargo- kurye ve lojistik sektörü 2020’de en çok şikâyet alan sektör oldu. Ardından, e-ticaret pazaryeri siteleri (309 bin 395), bankalar (247 bin 410), internet servis sağlayıcılar (196 bin 534) ve iletişim marka ve firmaları (141 bin 862) yer aldı. 2020’de kargoda teslimatların geç yapılması en çok dile getirilen şikâyetlerin başında geldi.

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