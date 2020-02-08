En çok ziyaret Ayasofya Camiine

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı müze ve ören yerlerini ziyaret edenlerin sayısı, 2019’da 35 milyon 48 bin 417 kişiye ulaştı. En çok ziyaret edilen mekân, 3 milyon 727 bin 361 kişiyle Ayasofya Camii oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan edindiği bilgiye göre, 2019’da Bakanlığa bağlı müze ve ören yerlerini ziyaret edenlerin sayısı 2018’e göre yaklaşık 7 milyon arttı. 2017’de 20 milyon 509 bin 746, 2018’de 28 milyon 145 bin 550 kişi müze ve ören yerlerini ziyaret ederken, 2019’da bu sayı 35 milyon 48 bin 417’ye yükseldi.

İmparator Justinianus’un talimatıyla 532’de yapımına başlanan, 537’de kilise olarak ibadete açılan, İstanbul’un fethiyle cami olarak yeniden düzenlenen, 1935’te müzeye dönüştürülen İstanbul’un en önemli tarihî yapılarından Ayasofya, 3 milyon 727 bin 361 kişiyle 2019’da en çok ziyaret edilen mekân oldu.

Hazreti Mevlana’ya ziyaretçi akını

Bakanlık verilerine göre, yerli ve yabancı çok sayıda turistin ilgiyle ziyaret ettiği Konya Mevlânâ Müzesi, geçen yıl 3 milyon 464 bin 155 kişiye kapılarını açtı. Mevlânâ Müzesi, en çok ziyaretçiyi ağırlayan ikinci müze olarak kayıtlara geçti. Mevlânâ Müzesi’ni 2 milyon 557 bin 868 ziyaretçiyle Denizli Pamukkale Hiearapolis Ören Yeri izledi ve en çok ziyaret edilen müze ve ören yerleri sıralamasında üçüncü oldu.

Topkapı Sarayı dördüncü oldu

Fatih Sultan Mehmed tarafından yaptırılan ve 400 sene boyunca Osmanlı İmparatorluğu’nun idarî merkezi olarak kullanılan Topkapı Sarayı, 2019’da en çok ziyaret edilen müze ve ören yerleri içinde dördüncü sırada yer aldı. Topkapı Sarayı Müzesi, geçen yıl 2 milyon 364 bin 946 kişiyi ağırladı. En çok ziyaret edilen alanlar arasında beşinci sıraya yerleşen İzmir’deki Efes Ören Yeri’ni 1 milyon 855 bin 694 kişi ziyaret etti. Bu arada, Nevşehir ve çevresinde önemli tarihî değerler ile tabiî güzelliklerin bulunduğu alanlar da en çok ziyaret edilen ilk 10 alan içerisinde yer aldı.

Konya Mevlânâ Müzesi: 3 milyon 464 bin 155

Denizli Pamukkale Hierapolis Ören Yeri: 2 milyon 557 bin 868

Topkapı Sarayı Müzesi: 2 milyon 364 bin 946

Efes Ören Yeri: 1 milyon 855 bin 694

Nevşehir Göreme Ören Yeri: 1 milyon 403 bin 444

Nevşehir Kaymaklı Yeraltı Şehri: 632 bin 970

Nevşehir Hacıbektaş Müzesi: 592 bin 727

Çanakkale Troia Ören Yeri: 583 bin 491

Aksaray Ihlara Vadisi Ören Yeri: 566 bin 917