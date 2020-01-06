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7 OCAK 2020 SALI - YIL: 50

Erken uyarı niye devreye girmedi?

06 Ocak 2020, Pazartesi 17:30
Jeofizik uzmanı Dr. Oğuz Gündoğdu,5.8’lik depremde erken uyarı sisteminin neden devreye girmediğinin açıklanmasını istedi.

İstanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü eski öğretim üyesi Dr. Oğuz Gündoğdu, Kandilli Rasathanesi tarafından alınan ‘Erken Uyarı Sistemi’nin 26 Eylül’de 5.8 büyüklüğündeki Silivri Depremi’nde neden devreye girmediğinin açıklanmasını istedi. T24’ün haberine göre, Dr. Gündoğdu, Türkiye’de deprem gerçeğinin çok çabuk unutulduğunu, Silivri’deki deprem ardından, Kaymakamlık, Emniyet, sivil toplum kuruluşlarının harekete geçirildiğini, ancak beklenmedik deprem ile ilgili yeterli değerlendirmelerin yapılmadığını savundu.

Hazırlıksız olduğumuz görüldü 

Dr. Oğuz Gündoğdu, yaptığı açıklamada şunları söyledi:”O ters bir fay. ‘Artçılar belli bir doğrultuda gidiyor mu?’ konusu önemli. Halen izliyoruz. Ani bir sapma var mı, ani suskunluk var mı? Şu anda normal seyrinde gidiyor. Zaman içerisinde azalarak normal seyrinde devam ediyor. Bu deprem daha büyüyebilirdi. Ben o depremden sonra çok korktum. Çünkü orası Kuzey Anadolu Fay hattına yakın bir yer. İyi bilinen bir yer. İlk günler anormallikler gösterdi. Ancak, birkaç artçı ardından normale döndü. Bu beklenen deprem değildi. 5.8 büyüklüğündeki Silivri depremi hasar verdi. Yapısal bakımdan kötü durumda olduğumuz ortaya çıktı. Bunu gizleyemezsiniz. Ne kadar hazırlıksız olduğumuz görüldü. Kandilli’nin aldığı erken uyarı anlamında sismograflar koydular. Başarısız bu sistem ama hiç kimse bunu soru haline getirmedi. Nerede kabahat var? Sinyali mi alamadılar, sinyal sisteminde arıza mı oldu?  Ne olduysa; bir şeyler oldu. Telefonların işlemez hale gelmesinin dışında her şey normaldi. Erken uyarı verilmedi, verilemedi.”

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