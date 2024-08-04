Erzincan - Refahiye'de yolcu otobüsü devrildi: 1 kişi öldü, 33 kişi yaralandı

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 33 kişi yaralandı.

Hamdi Ç. (59) yönetimindeki Dadaş firmasına ait 34 TR 386 plakalı yolcu otobüsü, Erzincan-Sivas kara yolu Kızıldağ mevkisi Gemecik köyü yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Hamdi Ç. öldü, 33 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Refahiye Devlet Hastanesi ile kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. AA

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