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20 KASIM 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Erzurum’da 45 ev hasarlı

20 Kasım 2021, Cumartesi
Erzurum’un Köprüköy ilçesinde 5,1 büyüklüğünde meydana gelen depremde 45 evde hasar tesbit edildiği bildirildi.

AFAD ve jandarma ekipleri yıkılan binalarda çalışmalarını sürdürürken hasar tesbitinin devam ettiği aktarıldı. Depremin ardından ilçede bazı taş evler ve ahırlar yıkıldı. Bölgeye sevk edilen AFAD ve jandarma ekipleri yıkılan binalarda çalışmalarını sürdürüyor. 2 kişinin sağ olarak kurtarıldığı depremde can kaybı yaşanmadı. Depremde toplam 45 evde ağır hasar tesbit edildi. Evlerinde ağır hasar olan yurttaşlar, geceyi geçirmek üzere yakınlarının yanına gitti.

Haber Merkezi

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