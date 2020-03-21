‘Evde kal’ çağrısına en çok uyan il Ankara

Koronavirüs salgını, kent içi ulaşım trafiğinin önemli oranda azalmasına yol açtı. Birçok ülkede yapılan ‘Evde Kal’ çağrısına Türkiye’de en çok uyan il Ankara oldu.

Koronavirüs salgını dünya genelinde 192 ülkeye bulaştı. Salgın nedeniyle dünya genelinde ülkeler vatandaşlarına ‘Evde Kal’ çağrısı yapıyor. Ülkemizde de Sağlık Bakanlığı da aynı çağrıyı yaparak ‘herkes kendi kendini izole etsin’ çağrısına vatandaşlar çoğunlukla uydu. BAŞKENTTE TOPLU ULAŞIM KULLANIMI YÜZDE 70 AZALDI EGO tarafından yapılan açıklamaya göre, kent genelinde toplu taşıma kullanım oranı yüzde 70 azaldı. EGO internet sitesinden yaptığı yazılı açıklama da, “Ülkemiz gündeminde yaşanan olağanüstü durum nedeniyle, 01-19 Mart 2020 tarihleri arasında EGO Genel Müdürlüğü toplu taşıma araçlarında, yolcu sayısında yüzde 70 oranında azalma görülmüştür” denildi. Evde Kal çağrısına uyma rakamlarına bakıldığında İstanbul’da metro, metrobüs ve otobüs kullanımında da önemli düşüşler yaşandı. İstanbul’da toplu taşıma araçlarının kullanım oranı yüzde 59.1 düştü. Avrupa Başkentlerine bakıldığında Milan ve Madrid’de yüzde 5’e, Roma, Barselona, Paris’te yüzde 6’ye, San Francisco ve Viyana’da yüzde 9’a, Washington’da yüzde 15’e, New York’ta yüzde 17’ye geriledi.

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