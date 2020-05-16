Fahrettin Koca koronavirüs rakamlarını açıkladı: Son 24 saatte 41 kişi vefat etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 41 kişinin vefat ettiğini, 1610 kişiye de yeni yanı konulduğunu açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 1610 kişiye Kovid-19 tanısı kondu, 41 kişi vefat etti, toplam vaka sayısı 148 bin 067, can kaybı 4096 oldu. Son 24 saatte 2004 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 108 bin 137 oldu. Sağlık Bakanı Koca, "Yoğun bakım hasta sayımızla yoğun bakıma giren hastalarımızdan vefat edenlerin oranı azalıyor." ifadelerini kullandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İyileşme hızındaysa öngörülebilir bir yavaşlama var" dedi. AA

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