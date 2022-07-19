Fatsa’da uhuvvet pikniği

Fatsa, geleneksel Yeni Asya pikniği 17 Temmuz 2022 Pazar günü bereketli bir yağmur altında gerçekleştirildi.

Hanım kardeşlerin de katılımıyla gerçekleşen piknik, pandemi nedeniyle üç senenin hasretinin ardından duygulu bir buluşmaya vesile oldu. Piknik, sabah erken saatlerde başlayıp yaklaşık ikindi vaktine kadar devam etti. Kurban Bayramı nedeniyle Ordu’ya gelenlerin buluşma ve kaynaşması görülmeye değer bir uhuvvet buluşmasına sahne oldu. Eğitimci Emir Ali Duman ve eğitimci Mustafa Kalmaz’ın Risale-i Nur okumalarının ardından öğle namazı, yemek ikramı ve aralıksız devam eden semaver çay ikramı misafirlere keyifli bir gün yaşattı. Şiddetli yağmurun etkisini kaybetmesiyle rahat bir ortamda geçen piknik, gelecek seneler için buluşma temennisiyle sona erdi. Fatsa - Harun Cemre

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