Fethiye'de aşırı yağmur baskınlara neden oldu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde çok sayıda iş yeri ile bazı evlerin bodrum ve giriş katlarında su baskınları yaşandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde sağanak sonucu bazı ev ve iş yerlerinin zemin katında su baskınları oluştu. Yaklaşık bir saat etkili olan sağanak nedeniyle Cumhuriyet, Taşyaka, Kesikkapı, Patlangıç mahallelerindeki bazı evlerin bodrum ve girişi katında su baskınları yaşandı. Zor anlar yaşayan vatandaşlar, kendi imkanlarının yanı sıra itfaiyenin yardımıyla zemin ve bodrum katlara dolan suyu tahliye etmeye çalıştı. Suyla dolan yollarda kalan bazı araçlar ise trafikte aksamalara neden oldu. AA

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