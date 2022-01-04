Fındıkta ‘drakula’ tehlikesi büyüyor

Trabzon’da dadandığı fındık ağaçlarının dallarının kurumasına sebep olan, ‘drakula’ olarak bilinen ‘Turunçgil Uzun Antenli Teke Böceği’nin hızla yayılmasının önüne geçmek için mücadele sürüyor. Sökülen fındık ağaçlarının yakılarak tedbir alınan zararlı istilâcı böceğin, şehirde 8 bin hektarlık alana kadar yayıldığı tesbit edildi.

Maçka ilçesinde bazı fındık bahçeleri ve ağaçlarda bölgede nadir rastlanılan bir böcek türüyle karşılaşıldı. Bunun üzerine Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri inceleme başlattı. Yapılan çalışmalarla böceğin İtalya’dan İstanbul’a, buradan da Maçka ilçesine geldiği ihtimali üzerinde duruluyor. ‘Toplu imha’ ile mücadelesi mümkün olan ‘drakula böceği’ için yürütülen çalışmada karantinaya alınan bölgede fındık ağaçları iş makineleri eşliğinde bahçelerde sökülerek yakıldı. Sputnik’deki habere göre Ulusal Fındık Konseyi (UFK) Yönetim Kurulu Üyesi ve Trabzon Ticaret Borsası (TTB) Meclis Başkanı Sebahattin Arslantürk, zararlı istilâcının sadece fındığı değil diğer tarımsal ürünleri de tehdit ettiğini söyledi. Aslantürk, “Şu anda Trabzon’da 8 bin hektarlık bir alanı etkilemiş durumda ve yayılması devam ediyor. Mutlaka çok ciddî önlemler almamız lâzım” dedi. Haber Merkezi

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