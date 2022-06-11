Genç hafız 16 saatte hatim yaptı

Kayseri Ahmet Poyraz Erkek Yatılı Hafızlık Kur’an Kursu öğrencisi 17 yaşındaki Recep Çürüttü, Kur’an-ı Kerim’i 16 saatte hatmetti.

İl Müftülüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, genç hafızın 16 saatte tamamladığı hatmin duası için Gesi Mahallesi’ndeki kurs binasında İl Müftüsü Yusuf Akkuş’un da katıldığı etkinlik düzenlendi. Melikgazi İlçe Müftüsü Ahat Taşcı 2015’ten bugüne kadar Ahmet Poyraz Erkek Yatılı Hafızlık Kur’an Kursu’nda 153 hafızın belge aldığını aktardı. Kursa 60 öğrencinin devam ettiğini anlatan Taşcı, “Bu yavrularımız Kur’an’ı bütünüyle kalplerine yerleştiriyor. Buradan aldıkları feyz, bereket, ilhamla öğrendikleri güzellikleri hayatlarında yaşayarak çevrelerine örnek olmalarını Rabb’im nasip eylesin.” değerlendirmesinde bulundu. AA

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