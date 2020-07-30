Gerede-Karadeniz Bağlantı Yolu'nda uzun araç kuyruğu

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçirmek için yola çıkan vatandaşlar Anadolu Otoyolu'nun Gerede- Karadeniz Bağlantı Yolu üzerinde yaklaşık 15 kilometre uzunluğunda araç yoğunluğu oluşmasına neden oldu.

Gece saatlerinden itibaren memleketlerine gitmek için yola çıkan tatilciler, Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu kesiminde trafik yoğunluğu oluşturdu. Özelikle Karadeniz illerine gitmek isteyen vatandaşların kullandığı Gerede gişeleri ve bağlantı yolu ile Bolu-Samsun yolu üzerinde 15 kilometreye ulaşan kuyrukta zaman zaman trafik durma noktasına geliyor. Kamyon ve tır gibi ağır tonajlı araçların rampalarda yavaşlaması ya da sollama yapmak istemesi nedeniyle yavaş ama akıcı olarak seyreden trafik, Karabük yol ayrımı mevkisinde normale dönüyor. AA

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