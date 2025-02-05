Giresun ve Konya'da eğitime kar arası

Giresun'un Alucra ilçesinde tüm okullarda, Şebinkarahisar ilçesinde ise taşımalı eğitim yapılan okullarda, Konya'nın da Hadim ve Güneysınır ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitim öğrencileri için eğitime bugün ara verildi.

Giresun'un Alucra ilçesinde tüm okullarda, Şebinkarahisar ilçesinde ise taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime bir gün ara verildi. Alucra Kaymakamlığından yapılan açıklamada, yoğun kar ve buzlanma riski nedeniyle tüm eğitim kademelerinde eğitim öğretime ara verildiği belirtildi. Şebinkarahisar'da da kar, don ve buzlanma dolayısıyla taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitim öğretimine bugün ara verildiği kaydedildi. Konya Konya'nın Hadim ve Güneysınır ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitim öğrencileri için eğitime bugün ara verildi. Konya Valiliğinden yapılan açıklamada, gün içinde yoğun kar yağışı, buzlanma ve tipi beklendiği ifade edildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Ulaşımda yaşanabilecek aksaklıkların önüne geçmek ve meydana gelebilecek risk ve olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak Hadim ve Güneysınır ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullarda taşımalı eğitim gören öğrenciler için bugün eğitim öğretime ara verildi." AA

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