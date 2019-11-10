Günün merhamet haberi Adana'dan

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, kayalıkların arasında sıkışan gebe köpek için kurtarma ekibi seferber oldu.
Çarkıpare Mahallesi'nde bir köpeğin kayalıkların arasına sıkıştığını fark eden vatandaşlar, durumu Adana Büyükşehir Belediyesine bildirdi.
Bunun üzerine bölgeye İtfaiye Müdürlüğüne bağlı Can-Kur ekibi sevk edildi.
Ekibin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla hayvan sıkıştığı yerden çıkarıldı.
Sağlık durumu iyi olan gebe köpek salıverildi.
***
Benzer içerikleri okumak için tıklayınız:
Günün merhamet haberi Bingöl'den
'Hiç tiksinme, burada bir hayat meselesi var'
Şefkat ve merhametle ısınıyor: "Sahibi, Namık Kemal Ortaokulu'dur"
"Merhamet, bütün canlılar için dünyayı güvenilir bir yer kılmaktır"
Buz gibi ortam adeta şefkat ve merhametle ısındı...
Yaban hayvanlarını unutmadılar
Kalpleri yumuşatan merhamet örneği...
AA