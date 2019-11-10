Günün merhamet haberi Adana'dan

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, kayalıkların arasında sıkışan gebe köpek için kurtarma ekibi seferber oldu.

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