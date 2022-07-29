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Gurbetçiler dönüş yolunda: 'Dönüş her zaman hüzünlüdür'

29 Temmuz 2022, Cuma 22:41
Yıllık izinlerini geçirmek için memleketlerine gelen gurbetçilerin, yaşadıkları ülkelere dönüşleri başladı.

Kapıkule Sınır Kapısı başta olmak üzere Edirne'deki diğer sınır kapılarından dönüş yoluna geçen gurbetçiler, özlem ve sevinçle geldikleri Türkiye'den ayrılmanın burukluğunu yaşıyor.

Gurbetçilerin birçoğunun dönüşlerini hafta sonuna bırakması ve Bulgaristan tarafında işlemlerin zaman zaman yavaşlaması nedeniyle Kapıkule gümrük sahasında yoğunluk oluşuyor.

Tatilini memleketi Trabzon'da tamamladıktan sonra Almanya'ya dönüş yoluna geçen Cemil Hayal, dönüş hüznünü yaşadıklarını söyledi.

Ailesi ve arkadaşlarıyla Türkiye'de güzel bir tatil geçirdiğini belirten Hayal, "Dönüş her zaman hüzünlüdür. Kapıkule'den girerken ayrı bir sevinç yaşanıyor, çıkarken o sevinç tam tersine hüzne boğuluyor. İzne 2-3 ay kala plan yapmaya başlıyoruz." dedi.

Nurullah Güneşdoğdu, yıllık izninin göz açıp kapayıncaya kadar sürede bittiğini ifade etti.

Memleket özleminin tam anlamıyla giderilemediğini dile getiren Güneşdoğdu, "Gelmesi ayrı bir dert, gitmesi ayrı bir dert ama memleket için değer diye düşünüyorum. Biraz yoğunluk var ama çok değil. Bulgar tarafı çalışmadığı için 12-13 saat beklediğimi biliyorum. Genellikle karşı taraftan kaynaklandığını daha önceki izinlerden tecrübe ettim." diye konuştu.

Ali İhsan Özbey de dönüş yolculuğunda burukluk yaşadıklarını söyledi.

Bulgaristan tarafında işlemlerin zaman zaman yavaşladığını ve ilerlemekte zorluk yaşandığını anlatan Özbey, "Bunlar bize sıkıntı veriyor. Gelirken de sıkıntı veriyorlar, giderken de sıkıntı oluyor. Olmadık şeylerden mazeret çıkartıyorlar." ifadelerini kullandı.

Meltem Öktemel ise Bulgaristan tarafında işlemlerin yavaş yapıldığını bundan dolayı yoğunluk yaşandığını belirterek, "Bulgaristan bize gıcıklık yapıyor. Buna bir çözüm bulsunlar. Bekletiyorlar. Ben 4 saat bekledim, kardeşim 8 saat bekledi." ifadelerini kullandı.

AA

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