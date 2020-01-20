Gürbüz Aksoy dualarla uğurlandı

Yeni Asya Gazetesi eski Yönetim Kurulu üyelerinden, Harran Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürbüz Aksoy Hakkın rahmetine kavuştu.

Yeni Asya Gazetesi eski Yönetim Kurulu üyelerinden, Harran Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürbüz Aksoy Hakkın rahmetine kavuştu. Yaklaşık iki hafta önce beyin kanaması geçiren Gürbüz Aksoy, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesinde beyin ameliyatı geçirmişti. Aksoy’un cenazesi dün Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüs Camiinde öğle namazını mütakiben kılınan cenaze namazı sonrasında memleketi Sivas’a götürüldü. Cenazeye Harran Üniversitesi mensupları, sevenleri ve Nur Talebeleri katıldı. Prof. Aksoy, bugün Sivas Ulu camiinde öğle namazını müteakip dualar eşliğinde defnedilecek. Akademik görevinin yanında iman, Kur’an hizmetleriyle de ilgilenen Aksoy 1954 doğumluydu ve Risale-i Nur ile ilgili bir çok çalışması bulunmaktaydı. Şanlıurfa-Yeni Asya

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