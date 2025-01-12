Hafta boyunca yağmur bekleniyor

Türkiye, bir hafta sürecek yağışlı havanın etkisi altına giriyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Meteoroloji Uzmanı Murat Acar, yurtta beklenen hava durumuna ilişkin bilgi verdi. Acar, Türkiye’nin Balkanlar üzerinden gelecek yağış sisinin etkisi altına gireceğini belirterek, “Yağışlar tüm yurtta yağmur ve sağanak şeklinde olacak. Yağışları ilk önce cumartesi sabah saatlerinden itibaren Marmara Bölgesi’nde görmeye başlayacağız.” diye konuştu. Acar, Marmara Bölgesi’nden başlayarak Ege Bölgesi’nde ve Antalya’da kuvvetli yağışların beklendiğini söyledi. Acar, şunları kaydetti: “İstanbul’da kar ihtimali yok. Sıcaklıkların gündüzleri 8 ila 10 civarında seyretmeye devam edeceğini düşünüyoruz. İzmir de sağanak yağışlı. Ayrıca iç kesimler ve doğu kesimlerde yüksek nemle beraber buzlanma ve don hadisesinin etkili olacağını tahmin ediyoruz.” AA

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