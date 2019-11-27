‘Hamsi burger’ ile tanışacaklar

Türkiye’nin önemli balıkçılık merkezlerinden Sinop’ta, Halk Eğitim Merkezi’nde usta öğretici olarak görev yapan Hande Yılmazer tarafından üretilen “hamsi burger”lerin bir proje ile köy çocuklarına ulaştırılması hedefleniyor.

Sinop’ta faaliyet gösteren Usta Öğreticiler Derneği’nce yürütülen sağlıklı yaşama ve beslenme çalışmaları kapsamında Dernek Başkan Yardımcısı Hande Yılmazer ve arkadaşları tarafından hazırlanan hamsi burgerler görücüye çıktı. İlk olarak geçtiğimiz günlerde şehirde düzenlenen Lakerda Festivali’nde katılımcıların beğenisine sunulan ve çok beğenilen hamsi burgerin köy çocuklarına da ulaştırılması için çalışma başlatıldı. Sinop - aa

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