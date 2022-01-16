"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 OCAK 2022 PAZARTESİ - YIL: 52

Hangi illerde eğitime kar arası verildi?

16 Ocak 2022, Pazar 20:00
Bazı illerde kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle 17 Ocak Pazartesi günü eğitime ara verilecek.

Artvin Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle merkez ve ilçelerde eğitim-öğretime 17 Ocak Pazartesi günü ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı da kaydedildi.

Rize 

Rize Valisi Kemal Çeber de sosyal medya hesabından, olumsuz hava koşulları sebebiyle eğitim-öğretime ara verildiği duyurdu.

Bolu

Bolu Valisi Ahmet Ümit, yazılı açıklamasında, alınan meteorolojik bilgilere göre kar yağışı ve buzlanmanın devam edeceği değerlendirildiğinden 17 Ocak'ta kent genelinde resmi ve özel okul öncesi, ilk, orta, lise ve halk eğitim merkezi kurumlarındaki eğitim öğretim faaliyetlerine bir gün ara verildiğini belirtti.

Vali Ümit, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da aynı gün idari izinli sayılmasına karar verildiğini kaydetti.

Hakkari

Hakkari Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede, kentte etkili olan yoğun kar, tipi ve buzlanma nedeniyle Valilik kararıyla il merkezi ve ilçelerinde 17 Ocak Pazartesi eğitim, öğretime ara verildiği belirtildi.

Bilgilendirmede, kamu kurumlarındaki engelli ve hamile kamu personelinin idari izinli sayılacağı aktarıldı.

Kastamonu

Kastamonu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kent merkezi, Devrekani, Taşköprü, Ağlı, Hanönü, Bozkurt, Araç, Çatalzeytin, Seydiler, Pınarbaşı, Şenpazar, İnebolu, İhsangazi ve Azdavay ilçelerindeki tüm okulların 17 Ocak'ta tatil edildiği duyuruldu.

Küre, Cide ve Daday ilçelerinde ise taşımalı eğitime bir gün ara verildiği kaydedildi. 

Trabzon 

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, il genelinde kar yağışının devam ettiğini belirtti.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle 17 Ocak Pazartesi günü il genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğime bir gün süreyle ara verildiğini ifade eden Vali Ustaoğlu, engelli ve hamile olan kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağını kaydetti. 

Karabük

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde devam eden kar yağışı nedeniyle merkez ve ilçelerde eğitim öğretime 17 Ocak Pazartesi günü ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı belirtildi. 

Giresun

Giresun Valiliğinden yapılan açıklamada, Çanakçı, Dereli, Güce ve Yağlıdere ilçelerinde yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle tüm eğitim kademelerinde eğitim öğretime 17 Ocak Pazartesi ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, Doğankent, Espiye, Görele, Eynesil, Keşap, Piraziz ve Tirebolu ilçelerinde ise köy okullarında eğitim öğretime ara verileceği kaydedildi. 

Gümüşhane 

Gümüşhane Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Torul ve Kürtün ilçelerinde yoğun kar yağışının devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Torul ve Kürtün ilçelerimizde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin eğitimine 17.01.2022 tarihinde bir gün süre ile ara verilmiştir" ifadesi kullanıldı.

Ordu

Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gülyalı, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye, Ulubey ilçelerimizde bulunan okullarımızın tamamında, Altınordu, Fatsa, Perşembe ve Ünye ilçelerimizde ise taşımalı sistem kapsamında olan okullarımızda 17 Ocak Pazartesi günü bir gün süreyle eğitime ara verilmiştir."

Ayrıca, belirtilen ilçelerde engeli olan ve hamile kamu görevlilerinin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Van

Van'ın Gevaş Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede olumsuz hava şartlarının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, kar ve buzlanma nedeniyle 17 Ocak Pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullar ile Halk Eğitim, Özel Eğitim ve Rehabilatasyon Merkezlerinin tatil edildiği duyuruldu.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

AA

Okunma Sayısı: 156
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yayıncılık S.O.S. veriyor: Bıçak kemiğe dayandı

    ABD'de 'kar fırtınası' alarmı: 2 binden fazla uçuş iptal edildi

    Hekimoğlu İsmail dualarla

    Kredi borçluları 35 milyona dayandı

    Müslüman çocuklar bizi bekler

    Ahir zamanda şahıslar değil heyetler söz sahibi olmalıdır

    Emirdağ’da sabah (Hekimoğlu İsmail - Yeni Asya, 10.3.1972)

    İhanet suçlaması asırlık hastalık

    Provokasyona değil, derdimi anlatmaya gittim

    KHK’lı babanın oğlu intihar etti

    Asıl kıyamet Şubat faturalarında

    İstanbul’da konut fiyatları yüzde 105 arttı

    Yoğun bakımdakilerin yüzde 90’ı aşısız

    Hastanelerde randevu yok

    Kontrolsüzlük büyük risk

    Kazakistan raporu: 225 kişi öldü

    2. yarı yılda iyimseriz

    Galatasaray'da kötü gidişat devam ediyor

    Son 24 saatte 54 bin 100 vaka gözlemlendi

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Romanya Taşımacılık Hizmetlerinde Saygınlar Nakliyat Farkı
    Osman ZENGİN

    Hekimoğlu İsmail
    Genel

    KHK’lı babanın oğlu intihar etti
    Şükrü BULUT

    Enes Kara üzerinden İslâmiyete ve Kur’ân’a saldırı...
    Genel

    Hekimoğlu İsmail dualarla
    Yeni Asya'dan Size

    Yeni Asya’nın önemi bir kez daha görüldü
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    İbrahim Halil Çelik

    Hekimoğlu İsmail (Ömer Okçu) göçtü öte âleme
    M. Latif SALİHOĞLU

    Sohbet halkamız genişliyor
    Süleyman KÖSMENE

    Cüz’î irade meselesi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.