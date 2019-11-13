Hasankeyf Nisan’da tarih olacak

Tarihi 12 bin yıl öncesine uzanan dünyanın en eski yerleşim yerlerinden Hasankeyf ilçesinin Nisan ayına kadar tamamen Ilısu Baraj suyunun altında kalacağı ifade ediliyor.

Kamu konutlarının tamamı, Batman’ın bu antik ilçesinin 3 kilometre uzağındaki karşı tepelerde 3 bin dekar alana inşa edilen yeni Hasankeyf’e taşındı, ama ne orası şen ne de antik Hasankeyf. 160 metrekarelik tek katlı 710 konut ve 98 iş yeri bir süre önce “hak sahiplerine” verildi, ancak mağduriyetler devam ediyor. İş makinelerinin cadde ve sokaklarda çalışmaya devam ettiği yeni ilçeye 400’den fazla ailenin taşındığı belirtiliyor. Ancak yol ve çevre düzenlemesi tamamlanmadığı için sokaklarda hayat belirtisi yok gibi. Kasım ayı başında tarihi çarşı dozer ve kepçelerle yıkılmaya başlandı. Son ana kadar yıkım kararının değişeceğini ümit eden 100’ü aşkın esnaf için hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacak.

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