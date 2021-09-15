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16 EYLÜL 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Hatay ve Mersin sahillerindeki temizlik çalışmaları devam ediyor

15 Eylül 2021, Çarşamba 23:00
Hatay'ın Samandağ ilçesi ve Mersin'in Tarsus ilçesi sahillerinde Suriye kaynaklı petrol sızıntısının neden olduğu kirliliğe yönelik başlatılan temizlik çalışmaları devam ediyor.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, 2 Eylül'de başlayan temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, tırpan ve kürek kullanarak kumsaldan topladıkları atıkların kumlarını eleyip çuvallara dolduruyor.

Temizlik çalışmalarına Hatay Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler de destek veriyor.

Mersin

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ekipleri, Tarsus Berdan Nehri'nin batı kısmından başlayarak, kilometrelerce uzunluktaki alanda temizlik faaliyeti yapıyor.

Çalışmaları neticesinde oldukça azaldığı görülen petrol atıkları, ekipmanlar kullanılarak toplanıp daha sonra bertaraf ediliyor.

Yapışkan yapısı nedeniyle başta yengeçler olmak üzere deniz canlılarını da tehdit eden petrol atıklarının bazı noktalarda eriyerek deniz kumuna karıştığı gözlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Temizlik Şube Müdürü İbrahim Can, sızıntının Mersin sahillerinde görüldüğü andan itibaren temizliğe başladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Rüzgar ve deniz akıntılarıyla bunun sahillerimize kadar geleceğini öngörüyorduk. Bununla alakalı gerek ekip ve ekipmanlarla zaten hazırlıklıydık. Birkaç gündür devam eden temizlik aşaması da bizi rahatlatıcı boyutlara getirdi. Yavaş yavaş azaldığını görüyoruz. Bu süreçle ilgili kontrollerimiz devam edecek. Nerelerde, ne şekilde görülüyorsa ilgili kurumlarla koordineli bir şekilde gerekli iş ve işlemleri yapacağız."​​​​​​​

AA

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