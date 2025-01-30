Hava soğuk, odun yok, üşüyorum

Osmaniye’nin Sumbas ilçesi Reşadiye köyünde tek başına yaşayan Ata Emendağ, maddî imkansızlık nedeniyle tek odada hayat mücadelesi veriyor.

Eşinden ayrı tek başına yaşayan Emendağ, komşularının desteği ile yaşamaya çalışıyor. Durumunu anlatan Ata Emendağ, şöyle konuştu: “Odun yok. Ayağım incindi, büküldü ağrıyor. Tek başıma kalıyorum, yalnız kalıyorum. Sabahleyin çay içtim bir bardak, başka yok. Öğleyin ben yemek yemesem de olur, yemek istemez. Ayağım ağrıyor. Hava soğuk, odun yok, odun olsa yakarız” Esnaf Ömer Gözükara ise “Evini de buldum geldiğimde çok kötü durumdaydı. Sobası yanmıyordu, zaten bir odalı bir yerde yaşıyor. Perişan, ayağı incinmiş. Odunu yok, kıyafeti yok, yattığı yatak çok kötü durumda” diye konuştu. Osmaniye - anka

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