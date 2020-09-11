Havada akrobasi var

Geçen sene 56.000 seyircinin “yerinde” izlediği “Sivrihisar Hava Gösterileri, SHG Airshow 2020” yarın Sivrihisar Havacılık Merkezi, Necati Artan Tesislerinde gerçekleşecek. Organizasyon bu yıl pandemi sebebiyle seyircisiz olarak yapılacak, 13.00- 17.00 saatleri arasında uydudan, TV ve sosyal medya kanallarından Türkiye ve dünyaya ulaşacak.

Türk Hava Kuvvetleri F-16 Solotürk Gösterisi canlı yayınında Türk Hava Kuvvetleri 201. Personel Kurtarma Filo Komutanlığı paraşüt atlayışları, Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı’na bağlı helikopter gösteri ekipleri ve Jandarma Genel Komutanlığı Havacılık Başkanlığı “Jandarma Çelik Kanatlar Uçuş Gösteri Ekibi” SHG Airshow 2020’de gösterileri ile izleyenleri büyüleyecek. Havacılık tarihinin efsane uçakları da olacak M.S.Ö. Hava ve Uzay Müzesi envanterinde bulunan “tarihi” uçaklar; Türkiye'nin uçar durumdaki en eski tayyaresi DC-3 "Turkish Delight", efsane savaş uçağı Mustang P-51D "Ferocious Frankie”, T-6 G Texan “Happy Hour” , Antonov AN-2 ve Boeing Stearman A-75” canlı yayında muhteşem hava gösterileri yapacak. Dünyaca ünlü akrobasi pilotların nefesleri kesecek Dünyaca Ünlü Milli Akrobasi Pilotumuz Ali İsmet Öztürk, adrenalin dolu Mor Menekşe uçağı ile, İngiliz Akrobasi Pilotları Martin Lovell, Bob Pooler, Andrew James Goodall, Lee Proudfoot ile Alman Pilot Gabriel Orlando Rieser da heyecan veren gösteri uçuşları sırasında yerden 9, havadan 1 ve “Kokpit İçinden” bir çok kamera ile canlı görüntülenecek. 13 Eylül Pazar günü yayınlanacak “Sivrihisar Hava Gösterileri, SHG Airshow 2020” ile ilgili ayrıntılı bilgilerwww.shgairshows.comsitesinde yer alıyor.

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