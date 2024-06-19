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20 HAZİRAN 2024 PERŞEMBE - YIL: 55

Hayvanlarımızı satamadık

19 Haziran 2024, Çarşamba 20:00
Niğdeli hayvan üreticileri bu yıl kurban satışlarının düşük olduğunu ve zarar ettiklerini söyledi.

Besici, “Geçen sene ben 120 koyun sattım, bu sene 150 dana getirdik 90 tanesi duruyor. Samana, yem, mazotta fiyat düşürme yok eti aşağı çekelim, sütü aşağı çekelim, yoğurdu aşağı çekelim. Bugün 25-30 bin liradan aşağı çoban bulamıyoruz. Banka borçları olanlar nasıl ödeyecek? Geri götüreceğiz mecburen, altı ay daha güdeceğiz. Ondan sonra haciz üstüne haciz, icra üstüne icra” dedi. Besici Cumali Eroğul ise, “Çiftçiyi tamamen bitirdiler. Bunun yem maliyeti, girdi maliyeti çok yüksek. Bizi perişan ettiler. Bundan önce biz malı 20’nin üstüne satıyorduk şimdi 15’e yalvarmayla satamıyoruz. Biz de ne yapacağımızı şaşırdık. 110 kiloluk malı 15 bin liraya veriyoruz. Bugün kasaba gittiğimiz zaman 600 liraya et alıyoruz ama burada bizim malımızın eti 200 lira. Bize bir yol göstersinler artık. Yapmayın diyorlarsa yapmayalım bu işi çiftçi olarak” ifadelerini kullandı.

Niğde - anka

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