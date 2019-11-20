HDP Gaziantep İl Başkanı tutuklandı

Gaziantep'te PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında HDP Gaziantep İl Başkanı Müslüm Kılıç ve DBP İl Başkanı Abdullah İnce'nin de bulunduğu 12 kişi tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, PKK/KCK'nın sözde 'kent meclisi', 'gençlik hareketi', 'cezaevi', 'kadın' ve 'siyasi alan' yapılanmalarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve emniyete götürülen aralarında HDP ve DBP yöneticilerinin de yer aldığı 52 kişiden 18'inin işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan aralarında HDP Gaziantep İl Başkanı Müslüm Kılıç, DBP İl Başkanı Abdullah İnce'nin de bulunduğu 12 kişi tutuklandı. 6 kişi serbest bırakıldı Diğer 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Emniyette bulunan 34 kişinin işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

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