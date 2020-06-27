HDP'li 3 milletvekilinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

HDP'li 3 milletvekilinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve doktor kontrolü altında oldukları bildirildi

HDP'li bir milletvekilinin Kovid-19 testi pozitif çıktı HDP Grup Başkanvekilleri Hakkı Saruhan Oluç ve Meral Danış Beştaş imzasıyla yapılan ortak yazılı açıklamada, grup salonlarının da bulunduğu katta bir temizlik personelinin enfekte olduğunun hafta başında tespit edildiği hatırlatıldı. Bunun ardından çay ocağı, kat personeli, danışmanlar ve milletvekillerinin test yaptırmaları kararı alındığı belirtilen açıklamada, "Şu ana kadar yapılan testlerde toplamda 3 vekilimizin enfekte olduğu anlaşılmıştır. Vekillerimiz doktor kontrolü altındadır ve sağlık durumları iyidir. Yeni bir gelişme olması durumunda kamuoyunu bilgilendireceğiz." ifadeleri kullanıldı. AA

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