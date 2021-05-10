Her yer çiçek açarken beyaza büründüler

Kars ve Ardahan ve Karadeniz’e mayısta kar yağdı.

Güney sahillerinde denize girilmeye başlandığı ve ağaçların dört bir yanında çiçekler açtığı dönemde yağan kar, görenleri şaşırttı. Türkiye’yi etkisi altına alan soğuk hava, Karadeniz’de kar yağışı olarak kendini gösterdi. Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı Giresun ve Trabzon’un ardından Rize’de de etkili oldu. Rize’nin İkizdere ilçesine bağlı 1900 rakımlı Rüzgârlı ve Nanle yaylalarının ardından Karadeniz’in sahil şeridine en yakın yaylası Handüzü Yaylası da beyaza büründü. Kars’ta üç gündür aralıklarla devam eden sağanak ve dolu yerini kar yağışına bıraktı. Akşam saatlerinde etkili olan kar, yüksek kesimlerdeki köyleri beyaza bürüdü. Ardahan’da da yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Kars /Rize - aa / anka

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