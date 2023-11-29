Her yerde fırtına var

Türkiye genelinde etkili olan fırtına çatıları uçurdu, ağaçları devirdi, dereler taştı.

İSTANBUL’DA DA ETKİLİ OLDU

Yalova’da gece saatlerinde etkili olan fırtına nedeniyle birçok bölgede çatı uçması, ağaç devrilmesi ve elektrik tellerinde kopmalar yaşandı. İl merkezinde fırtınanın etkisiyle bazı devrilerek trafiği aksatan ağaçlar itfaiye ekiplerince toplanırken, Çınarcık ve Altınova ilçelerinde de fırtınanın etkisiyle bazı binaların çatıları uçtu. Samsun’da denizdeki fırtına tarım alanlarını sular altında bıraktı. Tekirdağ’da kuvvetli lodosla oluşan dalgalar sonucu sahil şeridini su bastı. Trabzon’un Karadeniz kıyısındaki ilçesi Beşikdüzü’nde dün dalgalara kapılarak kaybolan 2 kişiyi arama çalışmalarına havanın kararması dolayısıyla ara verildi. Bursa’da etkili olan kuvvetli lodos nedeniyle ağaçlar yola devrildi, bazı binaların çatıları uçtu.

ASSOS’TA İŞLETMELER BÜYÜK ZARAR GÖRDÜ

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde sağanak ve fırtına, Assos’taki turizm işletmelerinde zarara yol açtı. İlçede sağanak ve kuvvetli fırtına nedeniyle çatılar uçtu, ağaçlar ve elektrik direkleri devrildi. Muğla’nın Menteşe ilçesinde etkili olan sağanakta seyir halindeki minibüsün üzerine ağaç devrildi. İstanbul’da, etkili olan fırtına ulaşımı ve hayatı olumsuz etkiledi. Karaya oturan tankerdeki 11 kişilik mürettebat kurtarıldı. Şehir Hatları da ikinci bir duyuruya kadar seferlerin yapılamayacağını duyurdu. Avrupa Yakası’nda da etkisini gösteren fırtına ve yağış nedeniyle Silivri Fenerköy Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi’nde dere taştı. İlçedeki bir akaryakıt istasyonunun çatısı D-100 kara yoluna uçarak 2 aracın üstüne devrildi.