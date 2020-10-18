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18 EKİM 2020 PAZAR - YIL: 51

HES kodu ile kamp

18 Ekim 2020, Pazar 12:29
Düzce'nin Cumayeri ilçesinde, sosyal medya üzerinden organize olan tabiat tutkunu 500 kişi, Hayat Eve Sığar kodu uygulaması ile kontrole tabi tutularak alındıkları işletmede, sosyal mesafeye uyarak çadır kamp kurdu.

Sosyal medya üzerinden "Yola Çık" sloganıyla Türkiye'nin dört bir yanından otostopla Düzce'nin Cumayeri ilçesine gelen 500 kişi, çadırlarda kamp yaparak tabiatın tadını çıkardı.

Dokuzdeğirmen Harmankaya mevkisinde Melen Çayı kenarındaki işletmeye Hayat Eve Sığar (HES) kodu uygulaması ile alınan tabiat tutkunu 500 kişi, burada 300 çadırla kamp alanı oluşturdu.

Aynı bölgede daha önceki yıllarda 7 bin kişi olarak düzenlenen kamp etkinliği, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 500 kişiyle sınırlandırıldı.

Tabii hayatla iç içe keyifli anlar yaşandı.

'Bölgemiz harika'

Grup Organizatörü ve İşletme Müdürü Semra Altun, katılımcıların çoğunun otostop yaparak kamp yerine ulaştığını söyledi.

Türkiye'nin her noktasından misafirleri ağırladıklarını aktaran Altun, "Kamp alanımız normalde 7 bin kişilik. Bundan önceki yıllarda bu kampı 4 bin çadır, 7 bin kişi olarak yapıyorduk fakat bu yıl pandemi nedeniyle 500 kişi ile sınırladık. Kampa gelenleri işletme girişinde HES kodu ile aldık. Kamp kurmak, doğayı iç içe yaşamaktır. Melen Çayı kenarında uyanmak, insanlara büyük mutluluk veriyor." ifadelerini kullandı.

AA

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