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11 ŞUBAT 2022 CUMA - YIL: 52

İç ve batı kesimlerde sıcaklıkların artması bekleniyor

11 Şubat 2022, Cuma 10:08
Yurt genelinde yağış beklenmezken sabah saatlerinde Akdeniz'in iç kesimlerinde fırtına etkili olacak. Hava sıcaklıklarının ise batı ve iç kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Bitlis, Muş, Iğdır ve Van çevrelerinin kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. 

Hava sıcaklığının bugün batı, yarın ise iç kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor.

Bugün en yüksek sıcaklık değerleri, Ankara'da 8, İstanbul'da 9, İzmir'de 18, Antalya'da 17, Adana'da 16, Samsun'da 14, Van'da 5, Diyarbakır'da 11 derece olacak.

Akdeniz'in iç kesimlerinde fırtına bekleniyor

Rüzgarın genellikle güney yönlerden, Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, sabah saatlerinde Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunuyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

 

Etiketler: iç ve batı kesim, sıcaklık
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