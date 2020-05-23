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23 MAYIS 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

İçişleri Bakanlığından bayram tedbirleri

23 Mayıs 2020, Cumartesi 11:59
İçişleri Bakanlığı, Ramazan Bayramı’nda uyulması gereken trafik tedbirlerini açıkladı. Buna göre, seyahat izin belgesi alarak yolculuk yapan 65 yaş üstü ve refakatçileri denetlenecek, mevsimlik tarım işçilerini taşıyan araçların 00:00-06:00 saatlerinde şehirler arası yolculuk yapmalarına izin verilmeyecek.

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine 'Ramazan Bayramı trafik tedbirleri' genelgesi gönderdi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, genelge doğrultusunda bayram tatili 4 gün olmasına rağmen trafik tedbirleri 6 gün süreyle uygulanacak. Sokağa çıkma yasağına rağmen günlük ortalama 18 bin 564, 6 günlük süreçte ise 111 bin 384 polis ve jandarma görev yapacak. 78 ilde 767 maket trafik ekibi aracı, kazaların yoğunlaştığı güzergâhlara yerleştirildi. Ayrıca, 16 ilde helikopter, 76 ilde dron ile trafik denetimi yapılacak.

Şehirlerarası yolcu taşımacılığında yüzde 50 kapasite uygulamasına devam edilecek. Ayrıca, yollarda 65 ve üstü yaşlardaki kişiler, refakatçileri ile tarım hasadı kapsamında seyahat izni verilenlerin belgeleri kontrol edilecek. Tüm otobüsler denetlenecek. 02:00-08:00 ve 05:00-07:00 saatlerinde şoförler araç dışına davet edilerek dinlenmeleri sağlanacak. Çevirme ekiplerinin bulunduğu noktalarda durdurulan araç sürücüleriyle yüz yüze iletişim kurulacak ve uzun yoldan gelen sürücülerin dinlenmeleri sağlanacak.

Radarla denetim

Radar denetimlerine başta hız kaynaklı kazaların yoğunlaştığı güzergâhlarda olmak üzere devam edilecek. Toplam uzunluğu 2 bin 155 kilometre olan tüm otoyollarda ortalama hız denetimlerine devam edilecek. Son 3 yılda bayram tatillerinde kazaların yoğun olduğu tespit edilen 18 ildeki 20 güzergahta daha etkili ve yoğun şekilde tedbirler planlanarak uygulanacak. Şehir merkezlerinde şehitlerin birinci derece yakınları tarafından ziyaret edilebilecek şehitliklerde trafik tedbirleri artırılacak. Mevsimlik tarım işçilerini taşıyan araçların 00:00-06:00 saatlerinde şehirler arası yolculuk yapmalarına izin verilmeyecek. Traktör ve biçerdöver gibi tarımsal araçların gerekli tedbir almadan trafikte seyretmeleri engellenecek. 

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, bayram, tedbir
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