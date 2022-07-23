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23 TEMMUZ 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

İçtikleri sudan zehirlendiler

23 Temmuz 2022, Cumartesi 16:08
Bolu’da içme suyundan etkilenen kişilerin sayısı 112’ye ulaşırken, şebekede çatlak veya sızıntı olup olmadığı araştırılıyor. Farklı şehirlerdeki hastanelere nakledilen 17 hasta bulunuyor.

Bolu’nun Çaydurt ilçesinde sudan zehirlenen hastalar yaşadıklarını anlattı. Yuva köyü bölgesinde içme suyundan etkilenen bazı hastaların tetkiklerinde kanlı ishalle ortaya çıkan, anemi ve akut böbrek yetmezliği ile seyreden Hemolitik Üremik Sendrom (HÜS) tanısına ulaşıldı.

Son olarak Bolu Valisi Erkan Kılıç, Yuva köyü bölgesinde içme suyundan etkilenen kişilerin sayısı 112’ye ulaştığını, 14’ü yoğun bakımda olan 52 hastanın tedavisinin devam ettiğini belirtmişti. Ayrıca farklı şehirlerdeki hastanelere nakledilen 17 hasta bulunuyor.

ÇOCUKLAR DA TEDAVİ ALTINDA

Ankara’da çeşitli hastanelere nakledilen hastaların büyük bölümünü yaşları 1,5-15 arasında değişen çocuklar oluşturuyor. Hastalar arasında yetişkinler de yer alıyor.

Böbrek yetmezliği oluşan bazı çocuklar diyaliz tedavisi görüyor. Köyün içme suyunu karşılayan kaynaklarda temizlik ve ilaçlama çalışmaları da sürüyor.

Su deposunun boru sistemi de değiştirildi. Kuyudan su çeken pompanın bulunduğu alandaki paslı borular dikkat çekti. Köy sakinlerinin su ihtiyacını valilik ve Kızılay ekipleri sağlıyor.

Kanlı ishalle birlikte akut böbrek yetmezliği gelişen ve şu an bir kısmına diyaliz uygulanan hastalarda bu belirtiler nedeniyle uzmanların üzerinde durduğu en büyük şüphe, halk arasında kısaca “HÜS” olarak adlandırılan Hemolitik Üremik Sendrom’u. Yapılan tetkiklerde de bazı hastalarda bu bulguya ulaşıldığı öğrenildi.

‘’AĞRILAR ÇOK ŞİDDETLİYDİ’’

Taburcu olan hastalardan İsmail Arslan. “Rahatsızlandım, acile gittim. Serum verip tahlil yaptılar. Ağrılar çok şiddetliydi. Salı günü ağrılara dayanamayıp tekrar gittim. Bir kez daha serum verdiler. Sıvı takviyesiyle birlikte uyguladıkları tedavi sonuç verdi. Enfeksiyon oranım yüksekti. Şu an iyiyim ama kardeşimin oğlunu Ankara’ya sevk ettiler” dedi.

‘’ANNEM KARIN AĞRISI İLE UYANDI’’

Serhat Çakıroğlu ise “Bayramın dördüncü günü annem, karın ağrısıyla uyandı. Ertesi gün mahallede 4-5 çocuk birden aynı oldu. Daha sonra yaygınlaştı. Kanlı ishal başladı. Çoğu Ankara’ya sevk edildi” diye konuştu. Haber Merkezi

Etiketler: su, zehir
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