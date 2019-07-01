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1 TEMMUZ 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

İETT araçlarında unutulan eşyalar açık artırmayla satılacak

01 Temmuz 2019, Pazartesi 18:12
Vatandaşların İstanbul'daki toplu ulaşım araçlarında unuttuğu ve muhafaza süreleri dolan eşyalar, açık artırma yöntemiyle satılacak.

Vatandaşların İstanbul'daki toplu ulaşım araçlarında unuttuğu ve İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nce muhafaza edilme süreleri dolan eşyalar, satışa sunulacak.

İETT'den alınan bilgiye göre, otobüsler, duraklar, metro, tramvay, metrobüs araçları ve istasyonlarında unutulan ve yetkililere teslim edilen tüm bulunmuş eşyalar, kayıt altına alınarak muhafaza ediliyor. Sahibi çıkmamış, teslim edilmemiş ve muhafaza süreleri dolmuş tüm bulunmuş eşyalar, ayrıştırılıyor. Kullanılmamış giysi, çanta, kitap, kırtasiye malzemesi türü eşyalar Türk Kızılayı’na bağışlanıyor.

Sahibine teslim edilemeyen elektronik ve elektrikli eşyalar bir yıl boyunca muhafaza ediliyor. Bekleme süreleri dolan eşyalar, daha sonra ihale komisyonu nezaretinde tüm teknik değerlendirmeleri yapıldıktan sonra açık arttırma ihale usulü ile satışa sunuluyor.

Bir yıldır İETT'de bekletilen eşyalar yarın satışa sunulacak. Diz üstü bilgisayar, cep telefonu, fotoğraf makinesi, tablet, harici güç kaynağı (powerbank), MP3 çalar, saat ve gözlük ile bunların aksesuarları yarın 09.00-12.00 saatleri arasında İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü Karaköy Gar Binası'nda açık artırma yöntemiyle satılacak.

AA

Etiketler: İETT, eşya, açık artırma
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