İkizdere’de nöbete devam

Rize İkizdere ‘de açılmak’ de açılmak yüzey taş ocağına karşı 33 gündür nöbet tepki gösteren köylüler, yaptıkları toplantıda projenin iptal edilmesine kadar eyleme devam aldı.

Gürdere köyünde, geçtiğimiz akşam ilkokul sosyal mesafe korunarak yapılan toplantıda ortak karar aldıklarını aktaran Osman Baş, yazıldığını söyledi: “Birden çok ocak açılacak iddiası bizleri endişeye sevk ediyor. İki yılda taş çıkarılacağı söylenen ocakta patlayıcıların zararı olmayacak mı? İçme suyumuz yok olma tehlikesiyle sınırda kalacak. Kestane bal üretimimiz ve arılarımız yok olacak. Organik çay topluyoruz bunun da yok olmasını istemiyoruz. Koruma Korunmak istiyoruz”

T24’deki habere göre köylülerden bazılarının görüşleri şöyle, “Gürdere Muhtarı Erdoğan Baş: Köylüm ne karar verdiyse ben de oradayım. Köyümün birlik ve beraberliğini kimsenin bozmaya hakkı yoktu. Selim Baş: Birliğe en çok ihtiyaç olduğumuz bir zamanı geçiriyoruz. Birlikten dirlik doğar. Köyümüzün işe yaradığına inandığımız bir karar aldık. Bu çevre, bu doğa kolay yetişmiyor. ‘Taş ocağına hayır’ diyoruz. “