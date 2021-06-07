İkizdere’de yine seçildi

Rize’nin İkizdere ilçesi Çataltepe Köyü’nde görevden alınan muhtar Ali Aycin yeniden seçildi.

31 Mart 2019 yerel seçiminde seçilen Ali Aycin’in kesinleşmiş mahkûmiyet kararı olduğu gerekçesiyle İlçe İdare Kurulu tarafından görevden alınmasıyla boşalan muhtarlık için bugün Çataltepe Köyü’nde seçim yapıldı. 188 seçmenin bulunduğu köyde 155 seçmen sandığa giderek oy kullandı. 31 Mart seçiminde görevden alınan eski Muhtar Ali Aycin’in de aday olduğu seçimde Ali Durmuş, Hüsnü Hızlı ve Fazlı Aycin yarıştı. Sandıkta kullanılan 155 oy dağılımına göre 52 Oy alan eski Muhtar Ali Aycin yeniden muhtar seçildi. Diğer adaylar Ali Durmuş 47 oy, Hüsnü Hızlı 28 Oy ve Fazlı Aycin 27 oy aldı.

Okunma Sayısı: 103

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.