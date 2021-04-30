İmamoğlu'ndan 'tam kapanma' açıklaması

Türkiye genelinde 17 Mayıs'a kadar sürecek olan "tam kapanma" süreciyle ilgili açıklamalarda bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, "Su ve gaz kesilmeyecek, 100 bin koli dağıtılacak, yatırımlar hızlandırılacak" dedi.

Sosyal medya üzerinden bir videoyla İstanbullulara seslenen İmamoğlu, "tam kapanma" süresince aldıkları tedbirleri, sunacakları hizmetleri ve tamamlayacakları çalışmaları anlattı. İGDAŞ ile İSKİ’nin kapanma döneminde kesme işlemi yapmayacağını belirten İmamoğlu, sosyal yardım kapsamında 100 bin yeni gıda kolisi dağıtımına başlayacaklarını, Hamidiye Su ve Halk Ekmek'in ise aynı şekilde çalışmaya ve dağıtıma devam edeceğini belirtti. Ulaşımda normal tarife İBB Başkanı ayrıca otobüs hatlarının sabah 04.30’dan gece yarısına kadar, metrobüs ve havalimanı hatlarının ise 24 saat boyunca çalışacağını dile getirdi. İmamoğlu ayrıca İBB'nin gayrimenkullerinde kiracı olan esnaftan mayıs ayında kira almayacaklarını duyurdu. Euronews Türkçe

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