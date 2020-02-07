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7 ŞUBAT 2020 CUMA - YIL: 50

İmamoğlu'ndan zam açıklaması

07 Şubat 2020, Cuma 20:02
İstanbul’da toplu ulaşıma yüzde 35 zam kararı alındı. İBB tarafından yapılan açıklamada 10 Şubat Pazartesi günü uygulamaya konulacak yeni tarifede; tam elektronik bilet 3.50 lira, öğrenci bileti 1.75 lira, tam Mavi Kart 275 lira, öğrenci Mavi Kartı ise 50 lira olarak belirlendi.

İmamoğlu: Hiçbir belediye zam yapılsın istemez

Sözcü'nün aktardığına göre, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise zamma ilişkin Adana’da yaptığı açıklamada, “Bizim yaptığımız zam bir sonuçtur. Esas girdilerden hesap sorulması lazım. Akaryakıt ve diğer girdilere yapılan zam dikkate alındığında Türkiye şartlarında, vatandaş düşünülerek yapılmıştır. Elbette hiç bir belediye zam yapılmasını istemez” diye konuştu.

İSTESOB Başkanvekili Engin Türkmen, İstanbul'da toplu taşıma ücretlerine yüzde 35 zam kararı alınmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, 3 bin otobüs esnafının enflasyon ve giderler sebebiyle zor durumda olduğunu söylemiş, "Yüzde 35 rakamı bazılarına çok gelebilir ancak biz 3 yıl zam almadık. Yıllık yüzde 10 gelse yine aynı olacaktı" demişti. 

Etiketler: İmamoğlu, zam, açıklam
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