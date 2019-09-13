Irak'ın kuzeyinde terör operasyonu

Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu iki terörist, hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu iki terörist, hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, Kandil bölgesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi." AA

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